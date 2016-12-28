Фахівці розповіли, як використовують шоу-руми для продажу квартир у новобудовах

У “Київміськбуді” зауважили, що шоу-руми є хорошим, але лише допоміжним інструментом продажів.

“Безпосередньо від них нічого не залежить, але вдало оформлений "зразок" квартири може додатково схилити інвестора до позитивного рішення про покупку. Як правило, шоу-руми створюються в квартирах, які користуються найменшим попитом. Вони орієнтовані на емоційну складову: заходячи в готову, красиво обставлену меблями квартиру, інвестор бачить переваги житла, може "доторкнутися руками" до прикладу того, що купує. Нерідко робота дизайнера допомагає майбутнім мешканцям грамотно зонувати приміщення, максимально ефективно використовувати кожен квадратний метр”, — пояснили в прес-службі “Київміськбуду”.

Такі шоу-руми об лаштовані на двох об’єктах компанії: ЖК на Позняках, 4А і в ЖК на Святошинській.

“В одному з шоу-румів на Позняках, 4А вузька довга кухня за рахунок грамотного оформлення стає комфортною і затишною. У бетонних стінах ніші для гардеробних можуть здаватися маленькими — установка в них стелажів і вішалок наочно демонструє покупцеві, що місця вистачить”, — навели приклади вдалих дизайнерських рішень в компанії.