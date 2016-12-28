Специалисты рассказали, как используют шоу-румы для продажи квартир в новостройках
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Многие застройщики устраивают в своих новостройках шоу-румы - отремонтированные и меблированные квартиры, которые становятся примером, как жители могут в дальнейшем обустроить свое жилье. Как используется подобный инструмент на рынке первичной недвижимости УНН рассказали в пресс-службе "Киевгорстроя".
В "Киевгорстрое" отметили, что шоу-румы являются хорошим, но лишь вспомогательным инструментом продаж.
"Непосредственно от них ничего не зависит, но удачно оформленный "образец" квартиры может дополнительно склонить инвестора к решению о покупке. Как правило, шоу-румы создаются в квартирах, которые пользуются наименьшим спросом. Они ориентированы на эмоциональную составляющую: заходя в готовую, красиво обставленную мебелью квартиру, инвестор видит преимущества жилья, может "потрогать руками" пример того, что покупает. Нередко работа дизайнера помогает будущим жителям грамотно зонировать помещение, максимально эффективно использовать каждый квадратный метр", - пояснили в пресс-службе "Киевгорстроя".
Такие шоу-румы оборудованы на двух объектах компании: ЖК на Позняках, 4А и в ЖК на Святошинской.
"В одном из шоу-румов на Позняках, 4А узкая длинная кухня за счет грамотного оформления становится комфортной и уютной. В бетонных стенах ниши для гардеробных могут казаться маленькими - установка в них стеллажей и вешалок наглядно демонстрирует покупателю, что места хватает", - привели примеры удачных дизайнерских решений в компании.