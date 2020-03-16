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Фахівець із біобезпеки вважає, що в Україні треба вводити більш суворий карантин, поки не пізно

Фахівець із біобезпеки вважає, що в Україні треба вводити більш суворий карантин, поки не пізно

Київ • УНН

 • 9069 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні потрібно вводити більш суворі заходи карантину, поки коронавірус не поширився, як у країнах Європи. Про це заявив голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України Сергій Комісаренко в ефірі одного із телеканалів, передає УНН.

"Якщо карантин введений, він повинен виконуватися обов’язково, я б сказав, що треба вводити більш суворі міри, поки що у нас ще немає повного вибуху поширення вірусу, як це відбувається в Італії, в Іспанії і в інших країнах Європи", - зазначив він.

Окрім того, він зазначив, що чим раніше це буде зроблено, тим краще це відобразиться на здоров’ї громадян.

"Чим раніше ми введемо суворі обмеження пересування громадян, дотримання правил карантину, тим краще буде зі здоров’ям людей у нашій країні", - додав Комісаренко.

Як раніше повідомляв УНН, міста України переходять на карантин, в результаті чого у деяких областях забороняється відвідувати школи, дитсадки та масові заходи. 

Нагадаємо, відзавтра, 17 березня, у Києві вводяться максимальні обмеження у зв’язку з коронавірусом. 

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