Фахівець із біобезпеки вважає, що в Україні треба вводити більш суворий карантин, поки не пізно

КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні потрібно вводити більш суворі заходи карантину, поки коронавірус не поширився, як у країнах Європи. Про це заявив голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України Сергій Комісаренко в ефірі одного із телеканалів, передає УНН.