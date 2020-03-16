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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100061 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103246 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105306 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Специалист по биобезопасности считает, что в Украине нужно вводить более строгий карантин, пока не поздно

Специалист по биобезопасности считает, что в Украине нужно вводить более строгий карантин, пока не поздно

Киев  •  УНН

 • 9069 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине нужно вводить более строгие меры карантина, пока коронавирус не распространился, как в странах Европы. Об этом заявил председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Если карантин введен, он должен выполняться обязательно, я бы сказал, что надо вводить более строгие меры, пока у нас еще нет полного взрыва распространения вируса, как это происходит в Италии, в Испании и в других странах Европы", - отметил он.

Кроме того, он отметил, что чем раньше это будет сделано, тем лучше это отразится на здоровье граждан.

"Чем раньше мы введем строгие ограничения передвижения граждан, соблюдение правил карантина, тем лучше будет со здоровьем людей в нашей стране", - добавил Комиссаренко.

Как ранее сообщал УНН, города Украины переходят на карантин, в результате чего в некоторых областях запрещается посещать школы, детсады и массовые мероприятия.

Напомним, с завтрашнего дня, 17 марта, в Киеве вводятся максимальные ограничения в связи с коронавирусом.

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