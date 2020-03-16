Специалист по биобезопасности считает, что в Украине нужно вводить более строгий карантин, пока не поздно

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине нужно вводить более строгие меры карантина, пока коронавирус не распространился, как в странах Европы. Об этом заявил председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.