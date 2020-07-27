Факел Олімпіади-1980 у Москві проданий на аукціоні

Факел був проданий за 2,5 тисячі євро.

Він був виготовлений Валентином Любманом і Борисом Тучіним, корпус факела зроблений з алюмінію, а в центральній частині зображена емблема Ігор і олімпійські кільця. Естафета олімпійського вогню пройшла з 19 червня по 19 липня 1980 року та завершилася запаленням вогню баскетболістом Сергієм Бєловим на Великій спортивній арені “Лужніки”.

У 2020 році відзначається 40-річний ювілей проведення Ігор.

Довідка: Ігри ХХII Олімпіади проходили в Москві з 19 липня по 3 серпня 1980 року. Частина змагань проводилася в інших містах СРСР: в Талліні стартували парусні регати, в Києві, Ленінграді та Мінську відбулися попередні ігри футбольного турніру, в підмосковних Митищах на стрільбищі “Динамо” пройшли змагання з кульової стрільби.

Церемонія відкриття XXII Літніх Олімпійських ігор в Москві, 19 липня 1980 року, де використовувалися дані факели:

Московська Олімпіада відбулася незважаючи на бойкот, ініційований США в зв’язку з введенням в 1979 році радянських військ в Афганістан. Більше 60 держав бойкотували Олімпіаду. Команди з Канади, Японії, Китаю, ФРН і США не прийняли участі в Іграх. В СРСР приїхали спортсмени з 81 країни. Однак деякі учасники Ігор через заборону влади своїх країн виступали не під національними прапорами, а під олімпійськими.

Майже 6 тисяч спортсменів змагалися в 203 дисциплінах 21 виду спорту (на п’ять більше, ніж на попередній Олімпіаді в Монреалі).

Засоби масової інформації всього світу широко висвітлювали Олімпіаду-1980, включаючи церемонії відкриття і закриття. Спортивна подія транслювалася для більш ніж півтора мільярда осіб у 111 країнах світу.