Факел Олимпиады-1980 в Москве продан на аукционе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Оригинальный факел Олимпийских игр 1980 года, которые прошли в Москве, разыгран на аукционе во французских Каннах. Аукцион прошел в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на федеральное российское агентство ТАСС.
Факел был продан за 2,5 тысячи евро.
Он был изготовлен Валентином Любманом и Борисом Тучиным, корпус факела сделан из алюминия, а в центральной части изображена эмблема Игр и олимпийские кольца. Эстафета олимпийского огня прошла с 19 июня по 19 июля 1980 года, завершившись зажжением огня баскетболистом Сергеем Беловым на Большой спортивной арене "Лужники".
В 2020 году отмечается 40-летний юбилей проведения Игр.
Справка: Игры ХХII Олимпиады проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах СССР: в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище "Динамо" прошли соревнования по пулевой стрельбе.
Церемония открытия XXII Летних Олимпийских игр в Москве, 19 июля 1980 года, где использовались данные факелы:
Московская Олимпиада состоялась несмотря на бойкот, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Более 60 государств бойкотировали Олимпиаду. Команды из Канады, Японии, Китая, ФРГ и США не приняли участия в Играх. В СССР приехали спортсмены из 81 страны. Однако некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали не под национальными флагами, а под олимпийскими.
Почти 6 тысяч спортсменов состязались в 203 дисциплинах 21 вида спорта (на пять больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Монреале).
Средства массовой информации всего мира широко освещали Олимпиаду-1980, включая церемонии открытия и закрытия. Спортивное событие транслировалось для более чем полутора миллиардов человек в 111 странах мира.