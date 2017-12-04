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"Фагор" відсудив у ФГВФО кредити банку “Михайлівський” - юрист

"Фагор" відсудив у ФГВФО кредити банку “Михайлівський” - юрист

Київ • УНН

 • 17508 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Належним кредитором та набувачем кредитного портфелю банку “Михайлівський” визначено фінансову компанію “Фагор”. Про це у коментарі УНН зазначив партнер ЮК “Алєксєєв, Боярчуков та партнери” Олександр Ткачук, аналізуючи рішення Верховного суду України

“Дане судове рішення, як і попередні, означає, що укладений між ПАТ “Банк Михайлівський” та ТОВ “ФК “Плеяда” договір факторингу є правомірним, оскільки його недійсність не встановлена законом та не має рішення суду, яке набрало законної сили, про визнання цього договору недійсним, дійшовши до висновку , що ТОВ “ФК „Фагор“ є належним кредитором за спірним кредитним договором та є належним набувачем зазначених грошових коштів”, — пояснив юрист.

Експерт зауважив, що вказане судове рішення захищає від претензій ФГВФО тих боржників банку, які сплачували кошти ФК “Фагор”.

"Виконання зобов’язань позичальниками на користь ТОВ “ФК “Фагор” буде належним виконанням зобов’язань, незалежно від вимог та претензій Фонду. Дане положення закону, та рішення суду, яким встановлено належність права вимоги саме компанії ТОВ “ФК „Фагор“, захищають боржника від можливих претензій в майбутньому з боку ФГВФО, оскільки таке виконання зобов’язань (погашення кредитів) буде вважатися належним”, — зазначив він.

Нагадаємо, Верховний суд України вирішив судовий спір за кредити банку “Михайлівський” на користь фінансової компанії “Фагор”.

Водночас, проти співробітників ФГВФО відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства та незаконного збору коштів з боржників цього банку.

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