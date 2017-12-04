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"Фагор" отсудил у ФГВФЛ кредиты банка "Михайловский" - юрист

"Фагор" отсудил у ФГВФЛ кредиты банка "Михайловский" - юрист

Киев  •  УНН

 • 17507 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Надлежащим кредитором и получателем кредитного портфеля банка "Михайловский" определено финансовую компанию "Фагор". Об этом в комментарии УНН отметил партнер ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Александр Ткачук, анализируя решение Верховного суда Украины .

"Данное судебное решение, как и предыдущие, означает, что заключенный между ОАО "Банк "Михайловский" и ООО "ФК "Плеяда" договор факторинга является правомерным, поскольку его недействительность не установлена ​​законом и не имеет решения суда, вступившего в законную силу, о признании этого договора недействительным, дойдя к выводу, что ООО "ФК "Фагор" является надлежащим кредитором по спорному кредитному договору и является надлежащим приобретателем указанных денежных средств", - пояснил юрист.

Эксперт отметил, что указанное судебное решение защищает от претензий ФГВФЛ тех должников банка, платили деньги ФК "Фагор".

"Выполнение обязательств заемщиками в пользу ООО "ФК "Фагор" будет надлежащим исполнением обязательств, независимо от требований и претензий Фонда. Данное положение закона, и решение суда, которым установлена ​​принадлежность права требования именно компании ООО "ФК "Фагор", защищают должника от возможных претензий в будущем со стороны ФГВФЛ, поскольку такое исполнение обязательств (погашение кредитов) будет считаться надлежащим", - отметил он.

Напомним, Верховный суд Украины решил судебный спор по кредитам банка "Михайловский" в пользу финансовой компании "Фагор".

В то же время, против сотрудников ФГВФЛ открыто уголовное производство по факту мошенничества и незаконного сбора средств с должников этого банка.

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