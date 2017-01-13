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Facebook запускає проект по боротьбі з фейками в ЗМІ

Facebook запускає проект по боротьбі з фейками в ЗМІ

Київ • УНН

 • 6621 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Компанія Facebook запускає проект The Facebook Journalism Project, спрямований на боротьбу з фейками в ЗМІ та інформування користувачів про способи пошуку достовірної інформації в епоху цифрових технологій. Про це повідомляє Facebook media, передає УНН.

Проект складатиметься з трьох напрямків: співпраця з великими ЗМІ і розробка нових продуктів, проведення спеціальних навчальних тренінгів для журналістів, допомога користувачам соцмережі в пошуку якісної та достовірної інформації.

Проект також тестуватиме нові бізнес-моделі для ЗМІ, сприятиме просуванню незалежних медіа в Facebook, організовуватиме хакатони для розробників з новинних видань.

Вже найближчим часом проект почне співпрацю з Washington Post і Vox. Надалі цей список планують розширювати.

У компанії також повідомили про те, що вже підготовлена серія навчальних курсів по продуктах Facebook, інструментах та послугах для журналістів.

Напередодні стало відомо, що Facebook тестує новий спосіб боротьби з фейковими новинами. Компанія зосередилась на повідомленнях, які задля власної вигоди поширюють спамери.

Як повідомляв УНН, у Facebook розпочали роботу над технологією читання думок.

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