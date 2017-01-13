Facebook запускает проект по борьбе с фейками в СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Компания Facebook запускает проект The Facebook Journalism Project, направленный на борьбу с фейками в СМИ и информирование пользователей о способах поиска достоверной информации в эпоху цифровых технологий. Об этом сообщает Facebook media, передает УНН.
Проект будет состоять из трех направлений: сотрудничество с крупными СМИ и разработка новых продуктов, проведения специальных обучающих тренингов для журналистов, помощь пользователям соцсети в поиске качественной и достоверной информации.
Проект будет также тестировать новые бизнес-модели для СМИ, будет способствовать продвижению независимых медиа в Facebook, организовывать Хакатон для разработчиков из новостных изданий.
Уже в ближайшее время проект начнет сотрудничество с Washington Post и Vox. В дальнейшем этот список планируется расширять.
В компании также сообщили о том, что уже подготовлена серия учебных курсов по продуктам Facebook, инструментах и услугах для журналистов.
Накануне стало известно, что Facebook тестирует новый способ борьбы с фейковыми новостями. Компания сосредоточилась на сообщениях, которые ради собственной выгоды распространяют спамеры.
Как сообщал УНН, в Facebook начали работу над технологией чтения мыслей.