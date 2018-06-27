Facebook відмовився від заборони на розміщення реклами криптовалют

“У січні ми оголосили про нову політику з метою заборони реклами, спрямованої на просування фінансових продуктів і послуг, які найчастіше пов’язані з введенням в оману або облудними практиками рекламного просування, такими як бінарні опціони, ICO і криптовалюта”, — зазначив він у своєму блозі.

Провівши певну роботу, співробітники соцмережі, як уточнив Лезерн, переглянули затверджену раніше компанією політику і вирішили з 26 червня дозволити розміщувати у соцмережі оголошення, що рекламують криптовалюту і пов’язаний з нею контент“. Однак подібні повідомлення, як підкреслив представник компанії, будуть публікуватися тільки від “попередньо схвалених рекламодавців”. Розміщувати на платформі в соцмережі оголошення, пов’язані з бінарними опціонами і первинним розміщенням монет (ICO), як підкреслив Лезерн, як і раніше буде не можна.

Нагадаємо, заборону на рекламу криптовалют, бінарних опіціонов і ICO соціальна мережа ввела в січні. Подібне рішення її представники тоді пояснили тим, що багато компаній, які розміщують такі оголошення, працюють недобросовісно. Рекламі, яка вводить користувачів “в оману”, в соціальній мережі не місце, підкреслював на початку року Лезерн.