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Facebook отказался от запрета на размещение рекламы криптовалют

Facebook отказался от запрета на размещение рекламы криптовалют

Киев  •  УНН

 • 26114 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Социальная сеть Facebook позволит рекламировать на своих страницах криптовалюту, однако сохранит запрет на рекламу ICO (Initial Coin Offering - первичное размещение криптоактивив) и бинарных опционов. Об этом сообщил во вторник один из руководителей администрации соцсети Роб Лезерн, информирует УНН.

“В январе мы объявили о новой политике с целью запрета рекламы, направленной на продвижение финансовых продуктов и услуг, которые чаще всего связаны с введением в заблуждение или обманными практиками рекламного продвижения, такими как бинарные опционы, ICO и криптовалюта”, — отметил он в своем блоге.

Проведя определенную работу, сотрудники соцсети, как уточнил Лезерн, пересмотрели утвержденную ранее компанией политику и решили с 26 июня позволить размещать в соцсети объявление, рекламирующие криптовалюту и связанный с ней контент. Однако подобные сообщения, как подчеркнул представитель компании, будут публиковаться только от “предварительно одобренных рекламодателей”. Размещать на платформе в соцсети объявления, связанные с бинарными опционами и первичным размещением монет (ICO), как подчеркнул Лезерн по-прежнему будет нельзя.

Напомним, запрет на рекламу криптовалют, бинарных опиционов и ICO социальная сеть ввела в январе. Подобное решение ее представители тогда объяснили тем, что многие компании, которые размещают такие объявления, работают недобросовестно. Рекламе, вводящей пользователей “в заблуждение”, в социальной сети не место, подчеркивал в начале года Лезерн.

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