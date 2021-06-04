Facebook відмовиться від "особливого ставлення" до політиків

Деталі

Facebook, як очікується, оголосить про свою нову політику в п’ятницю. Ця зміна відбувається в міру того, як соціальна мережа стикнулася зі зростаючою критикою з боку журналістів, законодавців і власних співробітників за те, що вони дозволяють світовим лідерам і політикам використовувати свою платформу для поширення дезінформації, придушення критики і переслідування опонентів.

Очікується, що компанія також оголосить відповідь своїй незалежній наглядовій раді, яка нещодавно повідомила, що обліковий запис Дональда Трампа в Facebook не слід відновлювати.

Доповнення

Нагадаємо, що платформа призупинила дію облікового запису Трампа після того, як колишній президент поділився постами, в яких він, схвалював дії бунтівників, які штурмували столицю США під час заворушень 6 січня.

В рамках своїх рекомендацій правління Facebook заявило, що одні й ті ж правила повинні застосовуватися до всіх користувачів і що правила стосовно політиків, які використовують платформу повинні бути більш суворими.