Facebook відмовиться від "особливого ставлення" до політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Facebook планує покласти край політизації своєї платформи, яка фактично звільняє політиків від правил модерації контенту. Про це пише The Verge, повідомляє УНН.
Деталі
Facebook, як очікується, оголосить про свою нову політику в п’ятницю. Ця зміна відбувається в міру того, як соціальна мережа стикнулася зі зростаючою критикою з боку журналістів, законодавців і власних співробітників за те, що вони дозволяють світовим лідерам і політикам використовувати свою платформу для поширення дезінформації, придушення критики і переслідування опонентів.
Очікується, що компанія також оголосить відповідь своїй незалежній наглядовій раді, яка нещодавно повідомила, що обліковий запис Дональда Трампа в Facebook не слід відновлювати.
Доповнення
Нагадаємо, що платформа призупинила дію облікового запису Трампа після того, як колишній президент поділився постами, в яких він, схвалював дії бунтівників, які штурмували столицю США під час заворушень 6 січня.
В рамках своїх рекомендацій правління Facebook заявило, що одні й ті ж правила повинні застосовуватися до всіх користувачів і що правила стосовно політиків, які використовують платформу повинні бути більш суворими.