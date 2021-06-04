Facebook откажется от "особого отношения" к политикам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Facebook планирует положить конец политизации своей платформы, которая фактически освобождает политиков от правил модерации контента. Об этом пишет The Verge, сообщает УНН.
Детали
Facebook, как ожидается, объявит о своей новой политике в пятницу. Это изменение происходит по мере того, как социальная сеть столкнулась с растущей критикой со стороны журналистов, законодателей и собственных сотрудников за то, что они позволяют мировым лидерам и политикам использовать свою платформу для распространения дезинформации, подавления критики и преследования оппонентов.
Ожидается, что компания также объявит ответ своему независимому наблюдательному совету, который недавно сообщил, что учетную запись Дональда Трампа в Facebook не следует восстанавливать.
Дополнение
Напомним, что платформа приостановила действие аккаунта Трампа после того, как бывший президент поделился постами, в которых он, одобрял действия мятежников, которые штурмовали столицу США во время беспорядков 6 января.
В рамках своих рекомендаций правление Facebook заявило, что одни и те же правила должны применяться ко всем пользователям и правила относительно политиков, которые используют платформу должны быть более строгими.