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Facebook откажется от "особого отношения" к политикам

Киев • УНН

 • 13787 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Facebook планирует положить конец политизации своей платформы, которая фактически освобождает политиков от правил модерации контента. Об этом пишет The Verge, сообщает УНН.

Facebook откажется от "особого отношения" к политикам

Детали

Facebook, как ожидается, объявит о своей новой политике в пятницу. Это изменение происходит по мере того, как социальная сеть столкнулась с растущей критикой со стороны журналистов, законодателей и собственных сотрудников за то, что они позволяют мировым лидерам и политикам использовать свою платформу для распространения дезинформации, подавления критики и преследования оппонентов.

Ожидается, что компания также объявит ответ своему независимому наблюдательному совету, который недавно сообщил, что учетную запись Дональда Трампа в Facebook не следует восстанавливать.

Дополнение

Напомним, что платформа приостановила действие аккаунта Трампа после того, как бывший президент поделился постами, в которых он, одобрял действия мятежников, которые штурмовали столицу США во время беспорядков 6 января.

В рамках своих рекомендаций правление Facebook заявило, что одни и те же правила должны применяться ко всем пользователям и правила относительно политиков, которые используют платформу должны быть более строгими.

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