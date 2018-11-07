Facebook видаляє недостовірну інформацію про хід виборів в США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Соціальна мережа Facebook оперативно видаляє опубліковану в ній недостовірну інформацію про голосування на проміжних виборах до Конгресу США, що проходять у вівторок, а також будь-які інші матеріали, які можуть ввести виборців в оману. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
За її даними, соцмережа протягом вівторка вже видалила кілька публікацій, за допомогою яких поширювалася інформація про неправильні дати проведення виборів. Також представники Facebook видалили повідомлення, що не відповідають дійсності, в яких стверджувалося, що співробітники імміграційно-митної служби США патрулюють виборчі дільниці з метою виявлення і затримання нелегальних іммігрантів.
Як зазначає телеканал, соцмережа не уточнила, чи публікувалися зазначені повідомлення за допомогою акаунтів, зареєстрованих в США або за кордоном.
“Команда (Facebook) ретельно стежить за ходом виборів... і знаходиться в постійному контакті з урядом (США)”, — йдеться в заяві соцмережі, яке наводить CNN. До теперішнього моменту співробітники Facebook не спостерігали нічого такого, чого б вони не очікували при підготовці до спостереження за соцмережею в день виборів, зазначається в ньому.
Як повідомляв УНН, Facebook заборонив поширення ролика Трампа про “караван мігрантів”.