Facebook удаляет недостоверную информацию о ходе выборов в США

По ее данным, соцсеть в течение вторника уже удалила несколько публикаций, с помощью которых распространялась информация о неправильных датах проведения выборов. Также представители Facebook удалили не соответствующие действительности сообщения, в которых утверждалось, что сотрудники Иммиграционно-таможенной службы США патрулируют избирательные участки с целью выявления и задержания нелегальных иммигрантов.

Как отмечает телеканал, соцсеть не уточнила, публиковались ли указанные сообщения с помощью аккаунтов, зарегистрированных в США или за рубежом.

“Команда (Facebook) тщательно следит за ходом выборов... и находится в постоянном контакте с правительством (США)”, — говорится в заявлении соцсети, которое приводит CNN. К настоящему моменту сотрудники Facebook не наблюдали ничего такого, чего не ожидалось бы ими при подготовке к наблюдению за соцсетью в день выборов, отмечается в нем.

Как сообщал УНН, Facebook запретил распространение ролика Трампа о “караване мигрантов”.