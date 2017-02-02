Facebook розповів про боротьбу з фейковими новинами в соціальній мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Співробітники Facebook розповіли, як оновлені розробки програми збираються боротись із неправдивими новинами, і як це вплине на новинні стрічки користувачів, передає УНН з посилання на ВВС.
Оновлення розробили двоє наукових співробітників Facebook Акос Лада й Джеймс Лі та інженер-менеджер Шилін Дін.
Розробники розділили сторінки на категорії, аби визначити, чи публікують вони спам або намагаються маніпулювати стрічкою і роблять такі речі, як, наприклад, просять ставити лайки чи коментарі.
"Якщо люди часто приховують повідомлення, то це є сигналом, що ці публікації, можливо, не є правдивими", - зазначили у Facebook.
Після аналізу сторінок сторінки, які публікували фальшиві новини з'являтимуться рідше.
Як повідомляв УНН, Україна попросила Facebook запровадити механізм боротьби з фейковими новинами.