Facebook рассказал о борьбе с фейковыми новостями в социальной сети
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сотрудники Facebook рассказали, как обновленные разработки программы собираются бороться с ложными новостями, и как это повлияет на новостные ленты пользователей, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Обновления разработали двое научных сотрудников Facebook Акос Лада и Джеймс Ли и инженер-менеджер Шилин Дин.
Разработчики разделили страницы на категории, чтобы определить, публикуют они спам или пытаются манипулировать лентой и делают такие вещи, как, например, просят ставить лайки или комментарии.
"Если люди часто скрывают сообщение, то это является сигналом, что эти публикации, возможно, не являются правдивыми", - отметили в Facebook.
После анализа страниц страницы, которые публиковали фальшивые новости будут появляться реже.
Как сообщал УНН, Украина попросила Facebook ввести механизм борьбы с фейковыми новостями.