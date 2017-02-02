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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Facebook рассказал о борьбе с фейковыми новостями в социальной сети

Киев • УНН

 • 9611 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сотрудники Facebook рассказали, как обновленные разработки программы собираются бороться с ложными новостями, и как это повлияет на новостные ленты пользователей, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Facebook рассказал о борьбе с фейковыми новостями в социальной сети

Обновления разработали двое научных сотрудников Facebook Акос Лада и Джеймс Ли и инженер-менеджер Шилин Дин.

Разработчики разделили страницы на категории, чтобы определить, публикуют они спам или пытаются манипулировать лентой и делают такие вещи, как, например, просят ставить лайки или комментарии.

"Если люди часто скрывают сообщение, то это является сигналом, что эти публикации, возможно, не являются правдивыми", - отметили в Facebook.

После анализа страниц страницы, которые публиковали фальшивые новости будут появляться реже.

Как сообщал УНН, Украина попросила Facebook ввести механизм борьбы с фейковыми новостями.

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