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Facebook потребує етичного контролю - Парламент Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Facebook та інші великі високотехнологічні компанії мусять підкоритися обов'язковому етичному кодексу для вирішення проблеми фейкових новин, викрадення даних користувачів та цькування менших фірм. З такою заявою виступили британські парламентарі, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Парламентський комітет з питань цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Великої Британії опублікував загрозливий звіт, у якому звинуватив керівника Facebook Марка Цукерберга у нездатності вирішити проблеми зловживань та поширення шкідливого змісту у соцмережі.

Парламентарі підкреслили, що епоха неадекватного саморегулювання має закінчитись, і необхідно укласти статут, що зобов'яже високотехнологічні компанії слідування певному етичному кодексу.

Раніше Марк Цукерберг вибачався за провали у роботі соцмережі, проте відмовився відзвітуватися перед Парламентом Великої Британії, який розцінює це як зневагу.

Нагадаємо, засновник і головний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг планує інтегрувати всі платформи обміну повідомленнями компанії - WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger - в одну й ту ж інфраструктуру. 

Нагадаємо, The Wall Street Journal дізналася про слова Цукерберга про роботу Facebook "в умовах війни"

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