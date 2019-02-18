Facebook нуждается в этическом контроле - Парламент Великобритании

Парламентский комитет по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании опубликовал угрожающий отчет, в котором обвинил руководителя Facebook Марка Цукерберга в неспособности решить проблемы злоупотреблений и распространения вредоносного контента в соцсети.

Парламентарии подчеркнули, что эпоха неадекватного саморегулирования должно закончиться, и необходимо принять устав, который обяжет высокотехнологичные компании следовать определенному этическому кодексу.

Ранее Марк Цукерберг извинялся за провалы в работе соцсети, однако отказался отчитаться перед парламентом Великобритании, который расценивает это как оскорбление.

Напомним, основатель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг планирует интегрировать все платформы обмена сообщениями компании - WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger - в одну и ту же инфраструктуру.

Напомним, The Wall Street Journal узнала о словах Цукерберга о работе Facebook "в условиях войны".