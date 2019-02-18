Facebook нуждается в этическом контроле - Парламент Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Facebook и другие крупные высокотехнологичные компании должны подчиниться обязательному этическому кодексу для решения проблемы фейковых новостей, похищения данных пользователей и цьування меньших фирм. С таким заявлением выступили британские парламентарии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Парламентский комитет по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании опубликовал угрожающий отчет, в котором обвинил руководителя Facebook Марка Цукерберга в неспособности решить проблемы злоупотреблений и распространения вредоносного контента в соцсети.
Парламентарии подчеркнули, что эпоха неадекватного саморегулирования должно закончиться, и необходимо принять устав, который обяжет высокотехнологичные компании следовать определенному этическому кодексу.
Ранее Марк Цукерберг извинялся за провалы в работе соцсети, однако отказался отчитаться перед парламентом Великобритании, который расценивает это как оскорбление.
Напомним, основатель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг планирует интегрировать все платформы обмена сообщениями компании - WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger - в одну и ту же инфраструктуру.
Напомним, The Wall Street Journal узнала о словах Цукерберга о работе Facebook "в условиях войны".