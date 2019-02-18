Facebook нуждается в этическом контроле - Парламент Великобритании

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 56165 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123730 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125654 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126746 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123702 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156716 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117670 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130514 просмотра

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Facebook нуждается в этическом контроле - Парламент Великобритании

Facebook нуждается в этическом контроле - Парламент Великобритании

Киев  •  УНН

 • 8530 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Facebook и другие крупные высокотехнологичные компании должны подчиниться обязательному этическому кодексу для решения проблемы фейковых новостей, похищения данных пользователей и цьування меньших фирм. С таким заявлением выступили британские парламентарии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Парламентский комитет по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании опубликовал угрожающий отчет, в котором обвинил руководителя Facebook Марка Цукерберга в неспособности решить проблемы злоупотреблений и распространения вредоносного контента в соцсети.

Парламентарии подчеркнули, что эпоха неадекватного саморегулирования должно закончиться, и необходимо принять устав, который обяжет высокотехнологичные компании следовать определенному этическому кодексу.

Ранее Марк Цукерберг извинялся за провалы в работе соцсети, однако отказался отчитаться перед парламентом Великобритании, который расценивает это как оскорбление.

Напомним, основатель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг планирует интегрировать все платформы обмена сообщениями компании - WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger - в одну и ту же инфраструктуру.

Напомним, The Wall Street Journal узнала о словах Цукерберга о работе Facebook "в условиях войны".

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