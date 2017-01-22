Ф.-В.Штайнмаєр: обрання Д.Трампа на пост глави США поклало кінець епосі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що прихід Дональда Трампа на пост президента США поклав кінець цілої епохи. Таку думку глава зовнішньополітичного відомства ФРН висловив в авторській статті для Bild am Sonntag, передає УНН.
На думку глави МЗС ФРН, з приходом Д.Трампа на пост президента США політичний світопорядок 20 століття залишився в минулому.
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“З обранням Дональда Трампа старий світ 20 століття, нарешті, залишився в минулому,” — підкреслив політик.
“Які уявлення про світопорядку утвердяться в 21 столітті, як світ буде виглядати завтра — не визначено. Це питання залишається відкритим,” — написав Ф.Штайнмайер.
Німецький міністр заявив, що світовій спільноті слід бути готовим до турбулентності, з якої найчастіше пов’язана зміна правлячих режимів. Як завжди в подібні періоди, на перший план виходять невизначеність і сумніви.
“Сьогодні багато стоїть на кону,” — підкреслив глава МЗС ФРН. При цьому він запевнив, що Берлін буде прагнути до діалогу з новою американською адміністрацією і постарається донести до неї свої “позицію, цінності та інтереси”.
Як повідомляв УНН, Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала інавгураційну промову нового президента США Дональда Трампа, закликавши його до спільних дій на основі раніше прийнятих правил.