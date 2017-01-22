Ф.В.Штайнмайер: избрание Д.Трампа на пост главы США положило конец эпохи

По мнению главы МИД ФРГ, с приходом Д.Трампа на пост президента США политический миропорядок 20 века остался в прошлом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Д.Трамп и президент Мексики договорились о встрече

"С избранием Дональда Трампа старый мир 20 века, наконец, остался в прошлом", - подчеркнул политик.

"Какие представления о миропорядке утвердятся в 21 веке, как мир будет выглядеть завтра - не определено. Этот вопрос остается открытым ", - написал Ф.Штайнмайер.

Немецкий министр заявил, что мировому сообществу следует быть готовым к турбулентности, с которой чаще всего связана смена правящих режимов. Как всегда в подобные периоды, на первый план выходят неопределенность и сомнения.

"Сегодня много стоит на кону", - подчеркнул глава МИД ФРГ. При этом он заверил, что Берлин будет стремиться к диалогу с новой американской администрацией и постарается донести до нее свои "позиции, ценности и интересы".

Как сообщал УНН, Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала инаугурационную речь нового президента США Дональда Трампа, призвав его к совместным действиям на основе ранее принятых правил.