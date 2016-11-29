Ф.-В.Штайнмаєр: мінські угоди не дозволили конфлікту на Донбасі розгорітися
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Мінські домовленості не були вирішенням конфлікту, але вони стали тим, що не дозволило конфлікту розгорітися пожежею по всій Україні. Про це заявив голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Мінські домовленості не були вирішенням конфлікту, але вони стали тим, що не дозволило конфлікту розгорітися пожежею по всій Україні", - сказав Ф.-В.Штайнмаєр.
Він зазначив, що реалізація мінських угод просувається дуже повільно.
"Але ми серйозно знизили градус ескалації, ми працюємо над наступними кроками, щоб зробити режим припинення вогню більш стабільним", - додав Ф.-В.Штайнмаєр.
Очікується, що у вівторок в Мінську відбудеться зустріч голів МЗС країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Франція, Німеччина).