Ф.В.Штайнмайера: минские соглашения не позволили конфликту на Донбассе разгореться

"Минские договоренности не были решением конфликта, но они стали тем, что не позволило конфликту разгореться пожаром по всей Украине", - сказал Ф.В.Штайнмайера.

Он отметил, что реализация минских соглашений продвигается очень медленно.

"Но мы серьезно снизили градус эскалации, мы работаем над следующими шагами, чтобы сделать режим прекращения огня более стабильным", - добавил Ф.В.Штайнмайера.

Ожидается, что во вторник в Минске состоится встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия).