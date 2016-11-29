Ф.В.Штайнмайера: минские соглашения не позволили конфликту на Донбассе разгореться
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Минские договоренности не были решением конфликта, но они стали тем, что не позволило конфликту разгореться пожаром по всей Украине. Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Минские договоренности не были решением конфликта, но они стали тем, что не позволило конфликту разгореться пожаром по всей Украине", - сказал Ф.В.Штайнмайера.
Он отметил, что реализация минских соглашений продвигается очень медленно.
"Но мы серьезно снизили градус эскалации, мы работаем над следующими шагами, чтобы сделать режим прекращения огня более стабильным", - добавил Ф.В.Штайнмайера.
Ожидается, что во вторник в Минске состоится встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия).