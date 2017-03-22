Ф.Штайнмаєр склав присягу перед Бундестагом і Бундесратом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр та обраний 12 лютого президентом країни, прийняв присягу на урочистій церемонії в бундестазі, передає УНН з посиланням на Twiiter посла України в Німеччині Андрія Мельника.
"Новий Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр склав присягу перед Бундестагом і Бундесратом", - написав він.
Під час голосування Франка-Вальтера Штайнмайера підтримав 931 депутат із 1 239. З самого початку він вважався головним кандидатом на пост президента.
Нагадаємо, що Ф-В.Штайнмайєр народився 5 січня 1956 року в Детмольде (земля Північний Рейн-Вестфалія) у родині теслі. У 1976 році вступив до університету імені Юстуса Лібіша у Гессені, де до 1982 року вивчав спочатку юридичні, а згодом й політичні науки.
Політик двічі був міністром закордонних справ Німеччини – у 2005-2009 рр. та з 2013 року по 2017 рік в урядах федерального канцлера А.Меркель.
Як повідомляв УНН, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що має намір шукати діалог між Росією і США.