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Ф.Штайнмаєр склав присягу перед Бундестагом і Бундесратом

Київ • УНН

 • 9712 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр та обраний 12 лютого президентом країни, прийняв присягу на урочистій церемонії в бундестазі, передає УНН з посиланням на Twiiter посла України в Німеччині Андрія Мельника.

"Новий Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр склав присягу перед Бундестагом і Бундесратом", - написав він.

Під час голосування Франка-Вальтера Штайнмайера підтримав 931 депутат із 1 239. З самого початку він вважався головним кандидатом на пост президента.

Нагадаємо, що Ф-В.Штайнмайєр народився 5 січня 1956 року в Детмольде (земля Північний Рейн-Вестфалія) у родині теслі. У 1976 році вступив до університету імені Юстуса Лібіша у Гессені, де до 1982 року вивчав спочатку юридичні, а згодом й політичні науки.

Політик двічі був міністром закордонних справ Німеччини – у 2005-2009 рр. та з 2013 року по 2017 рік в урядах федерального канцлера А.Меркель.

Як повідомляв УНН, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що має намір шукати діалог між Росією і США.

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