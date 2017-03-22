"Новый Федеральный президент ФРГ Ф.-В.Штайнмаер принял присягу перед Бундестагом и Бундесратом", - написал он.

Во время голосования Франка-Вальтера Штайнмаера поддержал 931 депутат из 1239. С самого начала он считался главным кандидатом на пост президента.

Напомним, что Ф.-В.Штайнмаер родился 5 января 1956 года в Детмольде (земля Северный Рейн-Вестфалия) в семье плотника. В 1976 году поступил в университет имени Юстуса Либиша в Гессене, где до 1982 года изучал сначала юридические, а затем и политические науки.

Политик дважды был министром иностранных дел Германии - в 2005-2009 гг. и с 2013 года по 2017 год в правительствах федерального канцлера А.Меркель.

Как сообщал УНН, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер заявил, что намерен искать диалог между Россией и США.