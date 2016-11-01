Ф.Олланд: відтворення мігрантами "джунглів Кале" не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада . УНН. Президент Франції Франсуа Олланд запевнив французів, що не допустить відтворення нелегальними мігрантами табору поблизу міста Кале після його знесення. Про це він заявив в інтерв'ю, опублікованому регіональною газетою La Вуа дю Нор, передає УНН.
“Я висловлюю свою підтримку і солідарність жителям Кале, яким протягом дуже багатьох місяців довелося протистояти вкрай напруженій ситуації в їхньому регіоні. Я запевняю їх, що ми не допустимо нового розміщення нелегальних мігрантів в цій місцевості. Будуть вжиті всі необхідні заходи для її охорони та ніхто з мігрантів туди не буде допущений”, — заявив президент Франції.
Також Ф.Олланд в своєму інтерв’ю висловив задоволення успішним проведенням операції з переміщення мігрантів з Кале.
“Ця операція була здійснена гуманно і з повагою гідності людей, водночас вона була ефективною і проведена з необхідною рішучістю”, — зазначив Ф.Олланд.
Як повідомляв УНН, французька влада завершила демонтаж табору для мігрантів у Кале.