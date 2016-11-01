Ф.Олланд: воссоздания мигрантами "джунглей Кале" не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Франции Франсуа Олланд заверил французов, что не допустит воссоздания нелегальными мигрантами лагеря вблизи города Кале после его сноса. Об этом он заявил в интервью, опубликованном региональной газетой La Вуа дю Нор, передает УНН.
"Я выражаю свою поддержку и солидарность жителям Кале, которым в течение очень многих месяцев пришлось противостоять крайне напряженной ситуации в их регионе. Я уверяю их, что мы не допустим нового размещения нелегальных мигрантов в этой местности. Будут приняты все необходимые меры для ее охраны и никто из мигрантов туда не будет допущен", - заявил президент Франции.
Также Ф.Олланд в своем интервью выразил удовлетворение успешным проведением операции по перемещению мигрантов из Кале.
"Эта операция была осуществлена гуманно и с уважением достоинства людей, одновременно она была эффективной и проведена с необходимой решимостью", - отметил Ф.Олланд.
Как сообщал УНН, французские власти завершили демонтаж лагеря для мигрантов в Кале.