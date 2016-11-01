Ф.Олланд: воссоздания мигрантами "джунглей Кале" не будет

"Я выражаю свою поддержку и солидарность жителям Кале, которым в течение очень многих месяцев пришлось противостоять крайне напряженной ситуации в их регионе. Я уверяю их, что мы не допустим нового размещения нелегальных мигрантов в этой местности. Будут приняты все необходимые меры для ее охраны и никто из мигрантов туда не будет допущен", - заявил президент Франции.

Также Ф.Олланд в своем интервью выразил удовлетворение успешным проведением операции по перемещению мигрантов из Кале.

"Эта операция была осуществлена ​​гуманно и с уважением достоинства людей, одновременно она была эффективной и проведена с необходимой решимостью", - отметил Ф.Олланд.

Как сообщал УНН, французские власти завершили демонтаж лагеря для мигрантов в Кале.