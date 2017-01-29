Ф.Олланд - Д.Трампу: знімати санкції з Росії можна лише після реалізації мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У телефонній розмові в суботу, 28 січня, президент Франції Франсуа Олланд сказав президенту США Дональду Трампу, що санкції, накладені на РФ через ситуацію в Україні, можуть бути зняті, лише коли ситуація на сході країни буде врегульована з цілковитою реалізацією мінських угод, йдеться у повідомленні прес-служби Ф.Олланда, передає УНН.
“Стосовно Росії глава держави підтвердив своє прагнення продовжувати та інтенсифікувати діалог з усіх питань. Він наполіг, що санкції, накладені через ситуацію в Україні, можуть бути зняті, лише коли ситуація на сході країни буде врегульована з цілковитою реалізацією мінських угод”, — зазначається у заяві Єлисейського палацу.
Також президент Франції також наголосив на важливості Паризької кліматичної угоди, від якої раніше Д.Трамп обіцяв відкликати підпис американського президента. І водночас лідер Франції застеріг американського колегу від економічних і політичних наслідків політики протекціонізму.
“У нестабільному та непевному світі, поворот всередину себе буде глухим кутом”, — цитує Олланда його прес-служба.