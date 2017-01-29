Ф.Олланд - Д.Трампу: снимать санкции с России можно только после реализации минских соглашений

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Киев • УНН

 • 9561 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В телефонном разговоре в субботу, 28 января, президент Франции Франсуа Олланд сказал президенту США Дональду Трампу, что санкции, наложенные на РФ из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией минских соглашений, говорится в сообщении пресс-службы Ф.Олланда, передает УНН.

"Что касается России глава государства подтвердил свое стремление продолжать и интенсифицировать диалог по всем вопросам. Он настоял, что санкции, наложенные из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией минских соглашений ", - отмечается в заявлении Елисейского дворца.

Также президент Франции подчеркнул важность Парижского климатического соглашения, от которого ранее Д.Трамп обещал отозвать подпись американского президента. И в то же время лидер Франции предостерег американского коллегу от экономических и политических последствий политики протекционизма.

"В нестабильном и неопределенном мире, поворот внутрь себя будет тупиком", - цитирует Олланда его пресс-служба.

 

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