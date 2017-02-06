Ф.Могеріні: ЄС залишиться непохитним у питанні України попри позицію США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що їй не відомо про можливу зміну політики щодо України з приходом нового президента Дональда Трампа у США, однак ЄС все ж залишається непохитним у невизнанні анексії Криму та у необхідності імплементації мінських угод. Про це вона заявила у Брюсселі перед засіданням голів МЗС країн ЄС, передає УНН.
"Я не хочу спекулювати на цю тему. Ясно точно, що ЄС має чітку позицію щодо анексії Криму, яку ми продовжуватимемо не визнавати, а також необхідність повної імплементації мінських угод, що передбачає режим припинення вогню. Я думаю, що ЄС ще раз підтвердить свою чітку позицію сьогодні щодо цього. І ми будемо працювати з усіма партнерами, включаючи "нормандський формат", де є РФ та Україна, щоб знайти шлях розв’язання конфлікту. Я не можу сказати, на яких зараз позиціях стоїть адміністрація США, але я точно можу сказати, на яких позиціях стоїть ЄС", - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, Ф.Могеріні заявила, що голови МЗС країни ЄС закликають до деескалації ситуації на Донбасі.