Ф.Могеріні: ЄС залишиться непохитним у питанні України попри позицію США

"Я не хочу спекулювати на цю тему. Ясно точно, що ЄС має чітку позицію щодо анексії Криму, яку ми продовжуватимемо не визнавати, а також необхідність повної імплементації мінських угод, що передбачає режим припинення вогню. Я думаю, що ЄС ще раз підтвердить свою чітку позицію сьогодні щодо цього. І ми будемо працювати з усіма партнерами, включаючи "нормандський формат", де є РФ та Україна, щоб знайти шлях розв’язання конфлікту. Я не можу сказати, на яких зараз позиціях стоїть адміністрація США, але я точно можу сказати, на яких позиціях стоїть ЄС", - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, Ф.Могеріні заявила, що голови МЗС країни ЄС закликають до деескалації ситуації на Донбасі.