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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Ф.Могерини: ЕС останется непоколебимым в вопросе Украины несмотря на позицию США

Киев • УНН

 • 9089 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ей не известно о возможной смене политики в отношении Украины с приходом нового президента Дональда Трампа в США, однако ЕС все же остается непреклонным в непризнании аннексии Крыма и в необходимости имплементации минских соглашений. Об этом она заявила в Брюсселе перед заседанием глав МИД стран ЕС, передает УНН.

Ф.Могерини: ЕС останется непоколебимым в вопросе Украины несмотря на позицию США

"Я не хочу спекулировать на эту тему. Ясно точно, что ЕС имеет четкую позицию по аннексии Крыма, которую мы будем продолжать не признавать, а также необходимость полной имплементации минских соглашений, что предусматривает режим прекращения огня. Я думаю, что ЕС еще раз подтвердит свою четкую позицию сегодня по этому поводу. И мы будем работать со всеми партнерами, включая "нормандский формат", где есть РФ и Украины, чтобы найти путь решения конфликта. Я не могу сказать, на каких сейчас позициях стоит администрация США, но я точно могу сказать, на каких позициях стоит ЕС", - отметила она.

Как сообщал УНН, Ф.Могерини заявила, что главы МИД стран ЕС призывают к деэскалации ситуации на Донбассе.

 

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