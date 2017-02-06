Ф.Могерини: ЕС останется непоколебимым в вопросе Украины несмотря на позицию США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ей не известно о возможной смене политики в отношении Украины с приходом нового президента Дональда Трампа в США, однако ЕС все же остается непреклонным в непризнании аннексии Крыма и в необходимости имплементации минских соглашений. Об этом она заявила в Брюсселе перед заседанием глав МИД стран ЕС, передает УНН.
"Я не хочу спекулировать на эту тему. Ясно точно, что ЕС имеет четкую позицию по аннексии Крыма, которую мы будем продолжать не признавать, а также необходимость полной имплементации минских соглашений, что предусматривает режим прекращения огня. Я думаю, что ЕС еще раз подтвердит свою четкую позицию сегодня по этому поводу. И мы будем работать со всеми партнерами, включая "нормандский формат", где есть РФ и Украины, чтобы найти путь решения конфликта. Я не могу сказать, на каких сейчас позициях стоит администрация США, но я точно могу сказать, на каких позициях стоит ЕС", - отметила она.
Как сообщал УНН, Ф.Могерини заявила, что главы МИД стран ЕС призывают к деэскалации ситуации на Донбассе.