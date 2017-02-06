Ф.Могерини: ЕС останется непоколебимым в вопросе Украины несмотря на позицию США

"Я не хочу спекулировать на эту тему. Ясно точно, что ЕС имеет четкую позицию по аннексии Крыма, которую мы будем продолжать не признавать, а также необходимость полной имплементации минских соглашений, что предусматривает режим прекращения огня. Я думаю, что ЕС еще раз подтвердит свою четкую позицию сегодня по этому поводу. И мы будем работать со всеми партнерами, включая "нормандский формат", где есть РФ и Украины, чтобы найти путь решения конфликта. Я не могу сказать, на каких сейчас позициях стоит администрация США, но я точно могу сказать, на каких позициях стоит ЕС", - отметила она.

Как сообщал УНН, Ф.Могерини заявила, что главы МИД стран ЕС призывают к деэскалации ситуации на Донбассе.