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Ф.Могеріні у Москві заявила про розбіжності ЄС і РФ щодо України і спільні виклики

Ф.Могеріні у Москві заявила про розбіжності ЄС і РФ щодо України і спільні виклики

Київ • УНН

 • 11978 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Європейського Союзу і Росії є певні розбіжності щодо ситуації в Україні і кримського питання, утім у сторін є і спільні завдання, зокрема щодо боротьби з тероризмом і врегулюванні кризи в Сирії. Про це заявила Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"У нас є певні розбіжності. Вони стосуються і ситуації в Україні, і питань, пов'язаних з Кримським півостровом, але тим не менш перед нами стоять спільні виклики, і є теми для співпраці", - сказала вона.

"Перед нами стоять спільні завдання, пов'язані з боротьбою з тероризмом. І я хочу ще раз підтвердити нашу зацікавленість в цьому співробітництві, щодо таких гострих питань, як ситуація в Сирії, Лівії ... Дійсно, у нас є широке коло питань для обговорення", - зазначила Ф.Могеріні.

При цьому С.Лавров заявив, що Росія націлена на повноцінне відновлення діалогу з ЄС.

"Ми переживаємо непростий період у відносинах Росії із Заходом ... Ми як і раніше націлені на відновлення співпраці з ЄС, нашим найбільшим торговельно-економічним партнером, з народами якого у нас дуже багато спільного в історичному, культурному і ціннісному відношенні", - заявив голова МЗС РФ.

Також він додав, що "необхідно зосередитися на наших загальних реальних загрозах, а не вигаданих ризиках".

Нагадаємо, робочий візит Федеріки Могеріні в Москву 24 квітня став першим з моменту, коли в листопаді 2014 року вона посіла посаду очільниці зовнішньополітичної служби ЄС.

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