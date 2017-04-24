Ф.Могеріні у Москві заявила про розбіжності ЄС і РФ щодо України і спільні виклики

"У нас є певні розбіжності. Вони стосуються і ситуації в Україні, і питань, пов'язаних з Кримським півостровом, але тим не менш перед нами стоять спільні виклики, і є теми для співпраці", - сказала вона.

"Перед нами стоять спільні завдання, пов'язані з боротьбою з тероризмом. І я хочу ще раз підтвердити нашу зацікавленість в цьому співробітництві, щодо таких гострих питань, як ситуація в Сирії, Лівії ... Дійсно, у нас є широке коло питань для обговорення", - зазначила Ф.Могеріні.

При цьому С.Лавров заявив, що Росія націлена на повноцінне відновлення діалогу з ЄС.

"Ми переживаємо непростий період у відносинах Росії із Заходом ... Ми як і раніше націлені на відновлення співпраці з ЄС, нашим найбільшим торговельно-економічним партнером, з народами якого у нас дуже багато спільного в історичному, культурному і ціннісному відношенні", - заявив голова МЗС РФ.

Також він додав, що "необхідно зосередитися на наших загальних реальних загрозах, а не вигаданих ризиках".

Нагадаємо, робочий візит Федеріки Могеріні в Москву 24 квітня став першим з моменту, коли в листопаді 2014 року вона посіла посаду очільниці зовнішньополітичної служби ЄС.