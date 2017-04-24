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Ф.Могерини в Москве заявила о разногласиях ЕС и РФ по Украине и об общих вызовах

Ф.Могерини в Москве заявила о разногласиях ЕС и РФ по Украине и об общих вызовах

Киев  •  УНН

 • 11963 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. У Европейского Союза и России есть определенные разногласия по ситуации в Украине и относительно крымского вопроса, впрочем у сторон есть и общие задачи, в частности по борьбе с терроризмом и урегулировании кризиса в Сирии. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"У нас есть определенные разногласия. Они касаются и ситуации в Украине, и вопросов, связанных с Крымским полуостровом, но тем не менее перед нами стоят общие вызовы, и есть темы для сотрудничества", - сказала она.

"Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом. И я хочу еще раз подтвердить нашу заинтересованность в этом сотрудничестве, по таким острым вопросам, как ситуация в Сирии, Ливии ... Действительно, у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения", - отметила Ф.Могерини.

При этом С.Лавров заявил, что Россия нацелена на полноценное восстановление диалога с ЕС.

"Мы переживаем непростой период в отношениях России с Западом ... Мы по-прежнему нацелены на возобновление сотрудничества с ЕС, нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, с народами которого у нас очень много общего в историческом, культурном и ценностном отношении", - заявил глава МИД РФ.

Также он добавил, что "необходимо сосредоточиться на наших общих реальных угрозах, а не вымышленных рисках".

Напомним, рабочий визит Ф.Могерини в Москву 24 апреля стал первым с момента, когда в ноябре 2014 году она заняла должность руководительницы внешнеполитической службы ЕС.

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