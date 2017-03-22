Ф.Фійона запідозрили в отриманні грошей за організацію зустрічей з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона запідозрили в отриманні 50 тисяч доларів за організацію зустрічей представників бізнесу з російським лідером Володимиром Путіним. Про це пише французька газета Le Canard Enchaîné, передає УНН.
Повідомляється, що консалтингова компанія Ф.Фійона, яка наразі є предметом пильної уваги, "і далі змушує про неї говорити".
За даними видання, "колишній прем'єр-міністр Ніколя Саркозі "зіграв сваху" для зустрічі ліванського мільярдера, запропонувавши зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і генеральним директором нафтового гіганта Total Патріком Пуянне". Це, як зазначає видання, "принесло йому 50 тис. доларів (близько 46 тис. євро)".
Вказано, що зустріч відбулася у 2015 році.
Нагадаємо, проти Ф.Фійона завели нову справу.