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Ф.Фійона запідозрили в отриманні грошей за організацію зустрічей з В.Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона запідозрили в отриманні 50 тисяч доларів за організацію зустрічей представників бізнесу з російським лідером Володимиром Путіним. Про це пише французька газета Le Canard Enchaîné, передає УНН.

Повідомляється, що консалтингова компанія Ф.Фійона, яка наразі є предметом пильної уваги, "і далі змушує про неї говорити".

За даними видання, "колишній прем'єр-міністр Ніколя Саркозі "зіграв сваху" для зустрічі ліванського мільярдера, запропонувавши зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і генеральним директором нафтового гіганта Total Патріком Пуянне". Це, як зазначає видання, "принесло йому 50 тис. доларів (близько 46 тис. євро)".

Вказано, що зустріч відбулася у 2015 році.

Нагадаємо, проти Ф.Фійона завели нову справу.

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