Ф.Фийона заподозрили в получении денег за организацию встреч с В.Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона заподозрили в получении 50 тыс. долларов за организацию встреч представителей бизнеса с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет французская газета Le Canard Enchaîné, передает УНН.
Сообщается, что консалтинговая компания Ф.Фийона, которая сейчас является предметом пристального внимания, "и дальше заставляет о ней говорить".
По данным издания, "бывший премьер-министр Николя Саркози" сыграл сваху "для встречи ливанского миллиардера, предложив встречу с президентом России Владимиром Путиным и генеральным директором нефтяного гиганта Total Патриком Пуянне". Это, как отмечает издание, "принесло ему 50 тыс. долларов (около 46 тыс. Евро)".
Указано, что встреча состоялась в 2015 году.
Напомним, против Ф.Фийона завели новое дело .