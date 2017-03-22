Ф.Фийона заподозрили в получении денег за организацию встреч с В.Путиным

Сообщается, что консалтинговая компания Ф.Фийона, которая сейчас является предметом пристального внимания, "и дальше заставляет о ней говорить".

По данным издания, "бывший премьер-министр Николя Саркози" сыграл сваху "для встречи ливанского миллиардера, предложив встречу с президентом России Владимиром Путиным и генеральным директором нефтяного гиганта Total Патриком Пуянне". Это, как отмечает издание, "принесло ему 50 тыс. долларов (около 46 тыс. Евро)".

Указано, что встреча состоялась в 2015 году.

Напомним, против Ф.Фийона завели новое дело .