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Ф.Фійона закликали відмовитися від участі в президентських перегонах у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Низка членів партії "Республіканці" закликали кандидата на посаду президента Франції Франсуа Фійона відмовитися від участі в президентських перегонах, передає УНН з посиланням на ВВС.

Ф.Фійона закликали відмовитися від участі в президентських перегонах у Франції

Прокуратура проводить стосовно Фійона попереднє розслідування за підозрою в розтраті державних коштів.

Раніше французькі ЗМІ повідомили, що дружина кандидата Пенелопа Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи як помічник чоловіка в парламенті. Однак, за даними журналістів, їм не вдалося знайти хоч кого-небудь, хто б пам'ятав, що дружина Ф.Фійона працювала в парламенті. У ЗМІ висловлювалося припущення, що П.Фійон платили з грошей, які призначалися її чоловікові як депутату від департаменту Сарта на півночі Франції.

У четвер на телебаченні повинні показати інтерв'ю 10-річної давності, в якому дружина Ф.Фійона каже, що ніколи не працювала парламентським помічником чоловіка.

Сам Ф.Фійон наполягає на тому, що його дружина Пенелопа працювала його помічником, а не просто отримувала зарплату в 7 тисяч євро.

Незважаючи на те, що політик попросив свою партію дати йому два тижні на те, щоб довести свою невинуватість, деякі з республіканців вже закликали Ф.Фійона відмовитися від боротьби за президентське крісло, пише видання. Проте, як зазначається, багато членів партії вважають, що відмова Ф.Фійона від боротьби може призвести до виникнення небезпечних політичну ситуацію в країні.

Депутат від "республіканців" Жоель Гаррьйо-Мейлам заявив, що якщо Ф.Фійон відмовиться від боротьби за посаду глави держави, ситуація стане тривожною.

"Я боюся, що це може призвести до другого туру, в якому зустрінуться Марін Ле Пен від Національного фронту - а це другий Трамп або, може бути, ще гірше - і Еммануель Макрон (незалежний кандидат - ред.). Він (Е.Макрон - ред.), звичайно, чарівна людина, дуже хороша, але у нього немає ніякого плану, у нього немає ніякого досвіду, або лише досвід роботи в уряді Олланда, результати роботи якого відомо як відбилися на економіці", - заявив однопартієць Ф.Фійона.

Сам Ф.Фійон після публікації про дружину звинуватив журналістів у "неповазі і жононенависництві". Пізніше він оприлюднив заяву, згідно з якою він буде співпрацювати з правоохоронними органами, щоб "якомога швидше встановити правду".

Ф.Фійон вважається лідером президентських перегонів у Франції. Він - член правоцентристської Союзу за народний рух, який зумів на внутрішньопартійних виборах обійти лідера партії Ніколя Саркозі і стати кандидатом в президенти на виборах навесні 2017 року.

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