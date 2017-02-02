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Ф.Фийона призвали отказаться от участия в президентской гонке во Франции

Киев • УНН

 • 7940 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Ряд членов партии "Республиканцы" призвали кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона отказаться от участия в президентской гонке, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Ф.Фийона призвали отказаться от участия в президентской гонке во Франции

Прокуратура проводит относительно Фийона предварительное расследование по подозрению в растрате государственных средств.

Ранее французские СМИ сообщили, что жена кандидата Пенелопа Фийон заработала около 500 тыс. евро, работая как помощник мужа в парламенте. Однако, по данным журналистов, им не удалось найти хоть кого-нибудь, кто бы помнил, что жена Ф.Фийона работала в парламенте. В СМИ высказывалось предположение, что П.Фийон платили из денег, которые предназначались ее мужу как депутату от департамента Сарта на севере Франции.

В четверг на телевидении должны показать интервью 10-летней давности, в котором жена Ф.Фийона говорит, что никогда не работала парламентским помощником мужа.

Сам Ф. Фийон настаивает на том, что его жена Пенелопа работала его помощником, а не просто получала зарплату в 7тыс. евро.

Несмотря на то, что политик попросил свою партию дать ему две недели на то, чтобы доказать свою невиновность, некоторые из республиканцев уже призвали Ф.Фийона отказаться от борьбы за президентское кресло, пишет издание. Однако, как отмечается, многие члены партии считают, что отказ Ф.Фийона от борьбы может привести к возникновению опасной политической ситуации в стране.

Депутат от "республиканцев" Жоэль Гаррьйо-Мейлам заявил, что если Ф.Фийон откажется от борьбы за пост главы государства, ситуация станет тревожной.

"Я боюсь, что это может привести ко второму туру, в котором встретятся Марин Ле Пен от Национального фронта - а это второй Трамп или, может быть, еще хуже - и Эммануэль Макрона (независимый кандидат - ред.). Он (Э.Макрон - ред.), конечно, обаятельный человек, очень хороший, но у него нет никакого плана, у него нет никакого опыта или только опыт работы в правительстве Олланда, результаты работы которого известно как отразились на экономике ", - заявил однопартиец Ф.Фийона .

Сам Ф. Фийон после публикации о жене обвинил журналистов в "неуважении и женоненавистничестве". Позже он обнародовал заявление, согласно которому он будет сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы "как можно скорее установить правду".

Ф. Фийон считается лидером президентской гонки во Франции. Он - член правоцентристского Союза за народное движение, который сумел на внутрипартийных выборах обойти лидера партии Николя Саркози и стать кандидатом в президенты на выборах весной 2017 года.

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