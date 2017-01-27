Ф.Фійон зніме свою кандидатуру на пост президента Франції, якщо потрапить під слідство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що зніме свою кандидатуру з президентських перегонів, якщо проти нього розпочнуть кримінальне розслідування, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Лише одна річ зупинить мене від висування своєї кандидатури: якщо постраждає моя честь, якщо я опинюся під офіційним слідством", - заявив Ф.Фійон.
Як повідомляв УНН, французька прокуратура почала розслідування щодо Пенелопи Фійон, дружини кандидата в президенти країни Франсуа Фійона.