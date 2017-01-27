Ф.Фийон снимет свою кандидатуру на пост президента Франции, если попадет под следствие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что снимет свою кандидатуру с президентской гонки, если против него начнут уголовное расследование, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Только одна вещь остановит меня от выдвижения своей кандидатуры: если пострадает моя честь, если я окажусь под официальным следствием", - заявил Ф.Фийон.
Как сообщал УНН, французская прокуратура начала расследование в отношении Пенелопы Фийон, жены кандидата в президенты страны Франсуа Фийона.