Ф.Фийон снимет свою кандидатуру на пост президента Франции, если попадет под следствие

"Только одна вещь остановит меня от выдвижения своей кандидатуры: если пострадает моя честь, если я окажусь под официальным следствием", - заявил Ф.Фийон.

Как сообщал УНН, французская прокуратура начала расследование в отношении Пенелопы Фийон, жены кандидата в президенты страны Франсуа Фийона.