Ф.Фійон запевнив, що його бізнес не мав зв'язків із РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що його консалтингова компанія ніколи не фінансувалася з Росії. Про це він сказав під час прес-конференції, передає УНН із посиланням на BFM TV.
“Звернемося до моєї консалтингової компанії. Я займався цим з 2012 по 2016 рік, це було легально. Я консультував різні компанії... Серед моїх клієнтів немає жодної російської компанії”, — заявив Ф.Фійон.
За його словами, всі консультації, які він давав в Росії, були безкоштовними.
Раніше Ф.Фійон вибачився перед французами за те, що найняв на роботу в парламент свою дружину — Пенелопу Фійон.
Як повідомляв УНН, проведене у Франції опитування показало, що більшість (68%) респондентів висловилися за зняття з виборів кандидата на пост президента Франції, екс-прем’єра Франсуа Фійона через скандал про імовірно фіктивне працевлаштування його дружини.