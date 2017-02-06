Ф.Фийон заверил, что его бизнес не имел связей с РФ

"Обратимся к моей консалтинговой компании. Я занимался этим с 2012 по 2016 годы, это было легально. Я консультировал различные компании... Среди моих клиентов нет ни одной российской компании", - заявил Ф.Фийон.

По его словам, все консультации, которые он давал в России, были бесплатными.

Ранее Ф.Фийон извинился перед французами за то, что нанял на работу в парламент свою жену - Пенелопу Фийон.

Как сообщал УНН, проведенный во Франции опрос показал, что большинство (68%) респондентов высказались за снятие с выборов кандидата на пост президента Франции, экс-премьера Франсуа Фийона из-за скандала о вероятно фиктивном трудоустройстве его жены.