Ф.Фийон заверил, что его бизнес не имел связей с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что его консалтинговая компания никогда не финансировалась из России. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на BFM TV.
"Обратимся к моей консалтинговой компании. Я занимался этим с 2012 по 2016 годы, это было легально. Я консультировал различные компании... Среди моих клиентов нет ни одной российской компании", - заявил Ф.Фийон.
По его словам, все консультации, которые он давал в России, были бесплатными.
Ранее Ф.Фийон извинился перед французами за то, что нанял на работу в парламент свою жену - Пенелопу Фийон.
Как сообщал УНН, проведенный во Франции опрос показал, что большинство (68%) респондентов высказались за снятие с выборов кандидата на пост президента Франции, экс-премьера Франсуа Фийона из-за скандала о вероятно фиктивном трудоустройстве его жены.