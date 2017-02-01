Ф.Фійон вирішив продовжити боротьбу за пост президента Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон повідомив про намір продовжити участь у передвиборній кампанії, передає УНН із посиланням на BFM TV.
За його словами, він не перший, хто зіткнувся з “жорсткими нападками”.
“Не скажу, що те, що відбувається мені приємно, але гарантую, що залишаюся кандидатом в президенти Франції. Я є носієм певного політичного послання”, - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Франсуа Фійон і його дружина Пенелопа майже п’ять годин спілкувалися зі слідчими у справі про незаконне присвоєння 500 тис. євро із парламентських фондів.
Нагадаємо, кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що зніме свою кандидатуру з президентських перегонів, якщо проти нього розпочнуть кримінальне розслідування