Ф.Фийон решил продолжить борьбу за пост президента Франции

По его словам, он не первый, кто столкнулся с "жесткими нападками".

"Не скажу, что то, что происходит мне приятно, но гарантирую, что остаюсь кандидатом в президенты Франции. Я являюсь носителем определенного политического послания", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Франсуа Фийон и его жена Пенелопа почти 5 часов общались со следователями по делу о незаконном присвоении 500 тыс. евро из парламентских фондов.

Напомним, кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что снимет свою кандидатуру с президентской гонки, если против него начнут уголовное расследование.