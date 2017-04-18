Ф.Фійон: для боротьби з ісламістами можливий альянс із Росією та Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кандидат у президенти Франції, екс-прем’єр Франсуа Фійон вважає, що для боротьби з “ісламістським тоталітаризмом” насамперед необхідно створити міжнародний альянс, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Перше, що потрібно зробити — це створити міжнародний альянс, щоб викорінити не лише терористичне угруповання "Ісламська держава", а й усі ці рухи, які поширюються від Пакистану до Західної Африки... Для цього можна піти на альянс із Росією, Іраном”, — сказав Ф.Фійон.
Також політик зазначив, що на території Франції необхідно “заборонити всі рухи, які проповідують джихад”.
Нагадаємо, наприкінці березня французький тижневик Le Canard Enchaîné опублікував інформацію про отримання Ф.Фійоном 50 тис. доларів за організацію зустрічей представників бізнесу з президентом РФ Володимиром Путіним.
Ф.Фійон і речник російського президента Дмитро Пєсков спростували це повідомлення.