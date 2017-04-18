Ф. Фийон: для борьбы с исламистами возможен альянс с Россией и Ираном

“Первое, что нужно сделать — это создать международный альянс, чтобы искоренить не только террористическую группировку "Исламское государство", но все эти движения, которые распространяются от Пакистана до Западной Африки... Для этого можно пойти на альянс с Россией, Ираном”, — сказал Ф.Фийон

Напомним, в конце марта французский еженедельник Le Canard Enchaîné опубликовал информацию о получении Ф.Фийоном 50 тыс. долларов за организацию встреч представителей бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ф. Фийон и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опровергли это сообщение.