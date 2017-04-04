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Ейфелева вежа погасить вогні на знак пам’яті про жертв теракту у Санкт-Петербурзі

Київ • УНН

 • 9886 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Парижі на Ейфелевій вежі погасять вогні на знак пам’яті про жертв теракту в метро Санкт-Петербурга, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

"Сьогодні ввечері, опівночі, Париж погасить Ейфелеву вежу в знак пам'яті жертв теракту в Санкт-Петербурзі", - повідомила мер міста Анн Ідальго.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.

Кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб.

У Санкт-Петербурзі розпочалася триденна жалоба за загиблими у метро.

СК РФ назвав ім'я підозрюваного у теракті в метро Санкт-Петербурга.

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