Ейфелева вежа погасить вогні на знак пам’яті про жертв теракту у Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Парижі на Ейфелевій вежі погасять вогні на знак пам’яті про жертв теракту в метро Санкт-Петербурга, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Сьогодні ввечері, опівночі, Париж погасить Ейфелеву вежу в знак пам'яті жертв теракту в Санкт-Петербурзі", - повідомила мер міста Анн Ідальго.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
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