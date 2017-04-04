Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

"Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге", - сообщила мэр города Анн Идальго.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

Число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек.

В Санкт-Петербурге начался трехдневный траур по погибшим в метро.

СК РФ назвал имя подозреваемого в теракте в метро Санкт-Петербурга.