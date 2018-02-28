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Exxon Mobil заявила про вихід зі спільних з "Роснафтою" проектів з пошуків нафти через антиросійські санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Найбільша публічна американська нафтова корпорація Exxon Mobil через антиросійські санкції у поточному році має намір почати процедуру виходу зі спільних проектів з “Роснафта” в сфері пошуків родовищ нафти. Про це повідомляє УНН з посиланням на щорічний звіт, який був направлений у середу Exxon Mobil у Комісію з цінних паперів і бірж.

У документі зазначається, що “в 2013 і 2014 роках корпорація Exxon Mobil і „Роснафта“ створили різні структури для здійснення операцій у сфері нафторозвідки”. “У 2014 році Євросоюз і США ввели санкції проти російського енергетичного сектора. У другій половині 2017 року США законодавчо закріпили і розширили санкції проти Росії”, — наголошується в доповіді.

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“Корпорація Exxon Mobil та її дочірні структури, з урахуванням викладеного вище, будуть виконувати всі вимоги законодавства, правила і норми, — констатується в документі. — У кінці 2017 року корпорація вирішила вийти з цих спільних проектів. Корпорація вважає, що офіційно почне процес виходу в 2018 році. Рішення про вихід призведе до чистих збитків у розмірі 0,2 млрд доларів США”.

Нагадаємо, компанії “Нафтогаз України” і “Газпром” мають переглянути газовий контракт з урахуванням рішення Стокгольмського Арбітражу, який зобов’язав російську компанію заплатити українській 2,56 млрд доларів США.

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