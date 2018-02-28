Exxon Mobil заявила о выходе из совместных с "Роснефтью" проектов по поискам нефти из-за антироссийских санкций

В документе отмечается, что “в 2013 и 2014 годах корпорация Exxon Mobil и ”Роснефть“ создали различные структуры для осуществления операций в сфере нефтеразведки”. “В 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора. Во второй половине 2017 США законодательно закрепили и расширили санкции против России”, - отмечается в докладе.

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“Корпорация Exxon Mobil и её дочерние структуры, с учетом изложенного выше, будут выполнять все требования законодательства, правила и нормы, — констатируется в документе. — В конце 2017 года года корпорация решила выйти из этих совместных проектов. Корпорация считает, что официально начнет процесс выхода в 2018 году. Решение о выходе приведет к чистым убыткам в размере 0,2 млрд долларов США”.

Напомним, “Нафтогаз Украины” и “Газпром” должны пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража, который обязал российскую компанию заплатить украинской 2,56 млрд долларов США.